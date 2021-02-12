Ответный матч 1/16 Лиги Европы «Арсенал» — «Бенфика» перенесён в Грецию

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Арсенал» — «Бенфика» перенесён в Грецию.



По сообщениям Sky Sports, «канониры» проведут условно домашний матч первой стадии плей-офф второго по значимости клубного турнира Европы с лиссабонской «Бенфикой» на стадионе «Георгиос Караискакис» в Переи. Перенос вызван ограничениями перелётом между Великобританией и Португалией.



Таким образом, 18 февраля «Бенфика» примет «Арсенал» на Олимпийском стадионе в Риме, а 25 февраля команды сыграют в Греции.



Ранее из-за коронавирусных ограничений, действующих в разных странах, ряд еврокубковых матчей был перенесён в другие места. Так, встречи Лиги Европы «Мольде» — «Хоффенхайм» и «Реал Сосьедад» — «МЮ» пройдут в Испании и Италии соответственно, а в Лиге чемпионов матчи переносят в Будапешт и Варшаву.

Матч Лиги Европы «Бенфика» — «Арсенал» перенесён на стадион «Олимпико» в Риме