«Енисей» одержал победу со счётом 6:0

«Енисей» одержал разгромную победу в товарищеском матче с «Туапсе». Встреча завершилась со счётом 6:0.



На 26-й минуте красноярская команда вышла вперёд благодаря точному удару полузащитника Александра Ломакина с пенальти. Спустя 5 минут преимущество «Енисея» удвоил нападающий Илья Карпук. В начале второго тайма, на 54-й минуте, он оформил дубль, а через 2 минуты «Туапсе» остался в меньшинстве. После этого «Енисей» забил ещё три гола. Ломакин сделал дубль, защитник Валерий Кичин реализовал пенальти, ещё один мяч на счету хавбека Александра Зотова.



«Енисей», набрав 37 очков в 26 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Туапсе» с 4 очками после 15 встреч располагается на последней, 17-й строчке в 1-й группе Профессиональной футбольной лиги.

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