«Ещё вместе повоюем». Евсеев поздравил Лоськова с 47-летием
Бывший защитник «Локомотива» Вадим Евсеев поздравил экс-полузащитника «железнодорожников» Дмитрия Лоськова с днём рождения. Сегодня, 12 февраля, Лоськову исполняется 47 лет.
«У моего друга сегодня день рождения. Вместе выигрывали титулы, вместе и не по своей воле уходили из клуба, вместе играли в сборной, вместе идём по жизни. Дима, будь счастлив! Ещё вместе повоюем», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».
Дмитрий Лоськов выступал за «Локомотив» с 1997 по 2007 год, а также с 2010 по 2013 год. В составе «железнодорожников» он дважды становился чемпионом России, четыре раза выиграл Кубок страны и два раза Суперкубок. Экс-футболист также выступал за «Ростсельмаш» и «Сатурн». За сборную России сыграл 25 матчей.
«Кто ударил так больно?» Лоськов — после коридора в честь дня рождения
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