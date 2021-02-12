Ахмед Муса отреагировал на скоропостижный уход из жизни бывшего массажиста ЦСКА

Нигерийский нападающий Ахмед Муса в своём «твиттере» отреагировал на скоропостижный уход из жизни бывшего массажиста ЦСКА и сборной России Михаила Насибова.
«RIP (rest in peace — покойся с миром. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Муса.
Напомним, бывший массажист ЦСКА и сборной России Михаил Насибов ушёл из жизни в возрасте 67 лет. До карьеры в футболе Насибов работал в хоккейном «Динамо», а также трудился в комитете по физической культуре при Совете министров СССР. Впоследствии работал в сборной СССР по вольной борьбе. С 1979 года входил в тренерский штаб сборных СССР, СНГ и России по футболу. Вместе с национальными командами участвовал в чемпионатах мира и Европы вплоть до 2016 года. Много лет являлся массажистом ЦСКА.
Муса выступал за московский ЦСКА с 2012 по 2016 год, после чего перешёл в «Лестер Сити». За английский клуб нигерийский форвард провёл 33 матча, в которых забил 5 голов.
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