«Беневенто» спасся от проигрыша «Болонье», Гайч остался в запасе

В матче 22-го тура итальянской Серии А «Болонья» сыграла вничью с «Беневенто». Встреча проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье и завершилась со счётом 1:1.
На 1-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Болоньи» Никола Сансоне. Во втором тайме равновесие в счёте восстановил полузащитник «Беневенто» Николас Виола, ему ассистировал защитник Камил Глик.
«Болонья» набрала 24 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А. «Беневенто» (24) располагается на 14-м месте.
Нападающий «Беневенто» Адольфо Гайч был впервые включён в заявку на матч Серии А. Аргентинский форвард, принадлежащий ЦСКА, остался на скамейке запасных.
Напомним, Гайч арендован на 6 месяцев с возможностью продления на один год, если сыграет 50% матчей. «Беневенто» сможет выкупить права на игрока за € 11 млн после истечения срока действия арендного соглашения.
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