Рахимов: «Уфе» обязательно требуется усиление, время было упущено

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов оценил работу команды перед возобновлением сезона Российской Премьер-Лиги, выразив надежду на усиление состава перед закрытием трансферного окна.

«Есть определённое психологическое напряжение, но то, что мы видим сейчас, — эмоциональное состояние хорошее, ребята работают с удовольствием. Команде обязательно требуется усиление, шесть человек покинули команду. Времени очень мало, оно было немного упущено, и в ближайшие дни нужны приобретения, потому что это уже немного напрягает.

Что касается Газизова — он создавал этот клуб, очень многое сделал, всегда находится рядом и очень сильно помогает. Мы рассматриваем футболистов и обсуждаем все вместе. Он находится внутри клуба и переживает», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Матч ТВ».