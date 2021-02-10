Защитник «Уфы» Сухов: хотелось бы думать, что Черчесов просматривал меня

Защитник «Уфы» Александр Сухов прокомментировал присутствие главного тренера сборной России Станислава Черчесова на товарищеском матче с «Торпедо» (1:0).



«Была позиционная атака, я находился на одной линии с защитниками и вовремя открылся. Но это больше заслуга Олега Иванова — он отдал классный пас, мне оставалось только попасть по мячу.



Повлияло ли присутствие Черчесова? Конечно, всегда приятно, когда такие люди, главные в нашем в футболе, смотрят игры. Неважно, на кого конкретно, но само присутствие добавляет эмоций и сил. Ходят слухи, что он смотрел на меня и Беленова? Если честно, не знаю. Хотелось бы так думать, но, наверное, это не так», — сказал Сухов в интервью для клубной пресс-службы.



После 19 туров «Уфа», набрав 13 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, находясь в зоне вылета.

«Уфа» обыграла «Торпедо» в товарищеском матче