«Ротор» определился с соперниками на заключительном сборе перед возобновлением РПЛ

«Ротор» определился с соперниками на заключительном сборе перед возобновлением Российской Премьер-Лиги. Команда проведёт четыре товарищеских матча. 16 февраля сыграет с батумским «Динамо» (Грузия), 18 февраля – с «Рубином», 20 февраля – с клубом «Торпедо-БелАЗ» (Беларусь), а 23 февраля – с «Кайратом» (Казахстан), сообщает пресс-служба клуба в своём «твиттере». Сбор волгоградской команды в Белеке продлится с 15 по 24 февраля.



Волгоградский клуб по итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги набрал 14 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41). В тройку лидеров турнира входят ЦСКА (37) и «Спартак» (35). «Ротор» возобновит чемпионат гостевым матчем с «Тамбовом» 26 февраля.

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