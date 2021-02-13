Евсеев: в «СКА-Хабаровске» и «Уфе» пытался воспроизводить идеи Гвардиолы

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, на кого из специалистов он ориентируется в своей работе.
«Есть тренеры, которые впечатляют. У кого учишься. Если говорить обо мне, то я в начале своего пути много тактики взял у Хосепа Гвардиолы, работавшего в «Баварии». Именно этот его этап мне нравится сильнее всего. Интересно было видеть, как состоявшиеся игроки меняли и видение футбола, и амплуа.
Где-то я пытался воспроизводить его идеи, в основном на сборах. В Хабаровске, в Уфе играл по схеме 4-3-3, она моя любимая. В ней три опорных, три нападающих, она более атакующая, и в ней игроки должны быть сильные индивидуально в определённых позициях. В первую очередь речь о двух центральных защитниках. Можно много говорить о качествах: отборе, начале атак. Потому что если ты не атакуешь, значит, ты будешь обороняться и часто в меньшинстве (футбол всё заметнее ускоряется), и игра один против одного для обороны всегда проверка качества», — написал Евсеев в своей авторской колонке на «Чемпионате».
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