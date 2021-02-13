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Куман — о критике Пике в адрес судей: говорите с уважением, чтобы вас не могли наказать

Куман — о критике Пике в адрес судей: говорите с уважением, чтобы вас не могли наказать
Футбол / Испания 0
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением о словах защитника каталонского клуба Жерара Пике, который обвинил судей в предвзятости.

Напомним, в своём интервью футболист заявил, что большинство действующих судей испанского чемпионата болеют за мадридский «Реал», поэтому «свистят в его пользу». За это Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) может дисквалифицировать Пике на срок от 4 до 12 матчей и оштрафовать игрока.

«Если Жерара накажут, это станет моей проблемой. Но у него достаточно опыта, чтобы говорить то что он хочет. Но нужно соблюдать осторожность, потому что они могут создать проблему из чего-то несущественного. Если вы критикуете, делайте это с уважением, чтобы вас не могли наказать», — приводит слова Кумана Goal.com.

Пике могут дисквалифицировать за публичное обвинение испанских арбитров в предвзятости
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