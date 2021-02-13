Куман — о критике Пике в адрес судей: говорите с уважением, чтобы вас не могли наказать

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением о словах защитника каталонского клуба Жерара Пике, который обвинил судей в предвзятости.
Напомним, в своём интервью футболист заявил, что большинство действующих судей испанского чемпионата болеют за мадридский «Реал», поэтому «свистят в его пользу». За это Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) может дисквалифицировать Пике на срок от 4 до 12 матчей и оштрафовать игрока.
«Если Жерара накажут, это станет моей проблемой. Но у него достаточно опыта, чтобы говорить то что он хочет. Но нужно соблюдать осторожность, потому что они могут создать проблему из чего-то несущественного. Если вы критикуете, делайте это с уважением, чтобы вас не могли наказать», — приводит слова Кумана Goal.com.
- 13 февраля 2021
-
12:30
-
12:18
-
12:03
-
12:03
-
11:41
-
11:21
-
11:20
-
11:12
-
10:59
-
10:46
-
10:25
-
10:17
-
10:13
-
09:56
-
09:54
-
09:30
-
09:25
-
08:32
-
08:05
-
07:53
-
06:03
-
04:56
-
04:24
-
04:04
-
03:47
-
03:27
-
03:04
-
02:34
-
02:14
-
00:53
-
00:50
-
00:40
-
00:25
-
00:10
- 12 февраля 2021
-
23:51