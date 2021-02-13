Роман Тугарев объяснил, почему решил подписать полноценный контракт с «Ростовом»

Полузащитник «Ростова» Роман Тугарев поделился впечатлениями от подписания полноценного контракта с ростовской команды.
«Решающим фактором перехода стало доверие руководства, Карпина и всего тренерского штаба. Плюс — это атмосфера в команде. Я начал играть, начал прогрессировать. Хочу радовать болельщиков, чтобы мы побеждали в каждом матче», — сказал Тугарев в интервью клубной пресс-службе.
Тугарев — воспитанник «Локомотива». 22-летний полузащитник был переведён в основной состав команды в 2019 году. За основную команду «железнодорожников» в 13 матчах отдал 1 результативную передачу.
К «Ростову» Тугарев присоединился в октябре 2020 года на правах аренды, рассчитанной до конца сезона. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги хавбек сыграл 8 матчей за «Ростов» и забил 1 гол.
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