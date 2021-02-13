Видео катастрофической ошибки Алисона, приведшей к победному голу «Лестера»

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» состоялся стартовый матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Ливерпуль». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



На 81-й минуте полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс выполнил заброс из глубины, вратарь мерсисайдцев Алисон Бекер вышел за штрафную, где столкнулся с партнёром по команде Озаном Кабаком, после чего нападающий «лис» Джейми Варди подхватил мяч и закатил его в пустые ворота.

Видео катастрофической ошибки Алисона Бекера, приведшей к голу Джейми Варди

«Лестер Сити» в 24 матчах набрал 46 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (40) — на 4-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (50).