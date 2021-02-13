В «Уфе» рассказали о состоянии газона перед кубковым матчем с «Уралом»

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал о состоянии газона на домашнем стадионе «Нефтяник» перед матчем 1/8 финала Кубка России с «Уралом», который состоится 22 февраля. Начало — в 12:00 мск.

«У нас стадион готов. Приезжала комиссия, провела инспекцию и всё удовлетворила. Примерная погода в день матча с „Уралом“ — минус 12 градусов.



У нас поле искусственное и с подогревом. Включили его в начале осени, так и не выключали. Сейчас на нём тренируется наша академия. У нас дела обстоят так. В Москве всё, конечно, хуже», — сказал Шайбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ранее в СМИ появилась информация, что из-за холодных погодных условий кубковую встречу перенесут в турецкую Анталию.