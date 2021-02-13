В «Локомотиве» заявили, что поле стадиона готово к проведению матчей

Агроном домашнего стадиона московского «Локомотива» Влад Лысенко рассказал о состоянии газона «РЖД Арены».
«Футбольное поле укрыто защитным материалом. Жизнеспособность газона поддерживается за счёт работы системы подогрева, искусственного освещения и подпочвенной аэрации. Игровая поверхность полностью отвечает всем регламентным требованиям и готова к проведению матчей.
Конечно, снегопады и длительные морозы не позволяют проводить все желаемые агротехнические мероприятия, поэтому рост травы приходится замедлять, чтобы сохранить запас влаги и элементов питания под укрывным материалом", — сказал Лысенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
22 февраля «Локомотив» примет «Тамбов» в матче 1/8 финала Кубка России. Начало — в 17:00 мск.
- 13 февраля 2021
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