Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу «Ман Сити» в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу «горожан» в матче 24-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (3:0).



«Мы одержали вполне заслуженную победу. Да, в начале матча Гарри Кейн попал в штангу, и это могло перевернуть ход встречи, но в целом матч проходил по нашему сценарию. «Шпоры» обладают особыми качествами, мы хорошо играли с ними в первом круге, но проиграли со счётом 2:0.



«Тоттенхэм» может создавать опасные моменты из ничего. Это качества их футболистов и подход их главного тренера. У нас есть свой способ проводить матчи, и мы будем продолжать так играть.



Теперь Родриго Эрнандес будет исполнять пенальти? Нет. Хочу сказать, что я восхищаюсь его мужеством, но это был не очень хороший удар с «точки». Я не смеюсь, меня это беспокоит. Мы постараемся найти настоящего специалиста, исполняющего пенальти. Мы должны чаще практиковаться.



Может ли Эдерсон исполнять пенальти? Сегодня все видели его голевую передачу почти на 80 метров. Вполне возможно, что скоро у него появится шанс пробить одиннадцатиметровый», — цитирует испанского специалиста BBC.

Видео третьего гола «Ман Сити» в матче с «Тоттенхэмом»

«Манчестер Сити» набрал в 23 матчах 53 очка и уверенно занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шпоры» (36) — на 8-м месте. «Лестер Сити», занимающий второе место, отстаёт от «горожан» на 7 очков, сыграв на один матч больше.