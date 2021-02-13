Родриго: Эдерсон дал мне пару советов насчёт действий Уго Льориса во время пенальти

Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес прокомментировал победу «горожан» в матче 24-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (3:0).



«Обыгрывать такие команды, как «Тоттенхэм», совсем непросто. Они весь матч играли на высоком уровне, но мы очень довольны этой победой и тремя очками.



Я был немного разозлён тем, что в последнее время мы не забили многих пенальти — намного больше, чем можно было ожидать. В важных матчах надо пенальти забивать.



Я был зол, схватил мяч, и никто уже не отобрал его у меня. К счастью, я забил. Но главное, что мы победили.



Вратари знают друг друга. Эдерсон дал мне пару советов насчёт действий Уго Льориса, но я не послушал его и ударил так, как захотел. В раздевалке мы посмеялись, и я определённо собираюсь пробить с точки и в следующий раз», — приводит слова Родриго BBC.

Видео пенальти в исполнении Родриго Эрнандеса

«Манчестер Сити» набрал в 23 матчах 53 очка и уверенно занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шпоры» (36) — на 8-м месте. «Лестер Сити», занимающий второе место, отстаёт от «горожан» на 7 очков, сыграв на один матч больше.