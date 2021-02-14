Видеообзор уверенной победы «Манчестер Сити» в матче с «Тоттенхэм Хотспур»

В Манчестере на стадионе «Этихад» состоялся центральный матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась разгромной победой «горожан» со счётом 3:0.
Счёт 23-й минуте матча открыл полузащитник хозяев Родриго Эрнандес, реализовав пенальти.
На 50-й минуте хозяева увеличили своё преимущество — полузащитник Илкай Гюндоган, находясь в чужой штрафной, получил тонкую передачу от Рахима Стерлинга и, пробив низом в ближний угол, переиграл Уго Льориса.
На 66-й минуте вратарь «горожан» Эдерсон Мораес от ворот выбил мяч к чужой штрафной, где полузащитник Илкай Гюндоган легко обыграл защитника «шпор» Давинсона Санчеса и уверенно пробил низом мимо Льориса в угол ворот.
Это одиннадцатая победа подряд подопечных Хосепа Гвардиолы в матчах АПЛ.
Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»
«Манчестер Сити» набрал в 23 матчах 53 очка и уверенно занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шпоры» (36) — на 8-м месте. «Лестер Сити», занимающий второе место, отстаёт от «горожан» на 7 очков, сыграв на один матч больше.
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