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«Саутгемптон» — «Вулверхэмптон»: онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00

«Саутгемптон» — «Вулверхэмптон»: онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 14 февраля, состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Вулверхэмптон». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Саутгемптон» — «Вулверхэмптон».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Грэммом Скоттом. Ассистенты — Даррен Кэнн Марк Скоулз. Резервный рефери — Даррен Ингланд.

«Саутгемптон» в 22 матчах набрал 29 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Волки» (27) — на 14-м месте.

Матч первого круга «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон» состоялся 23 ноября 2020 года и завершился с вничью — 1:1. Голы забили Уолкотт и Нету.

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