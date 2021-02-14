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«Крылья Советов» не сыграют с «Рубином» на сборах, соперник самарцев поменялся

«Крылья Советов» не сыграют с «Рубином» на сборах, соперник самарцев поменялся
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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«Крылья Советов» продолжают подготовку ко второй части сезона. Запланированный на 15 февраля товарищеский матч с «Рубином» отменён. Вместо казанцев с самарцами сыграет «Акрон», сообщает официальный сайт «Крыльев». В тот же день команда встретится с боснийским клубом «Вележ».

Сообщается также, что из Москвы в расположение клуба прибыли полузащитник Дмитрий Ефремов, выступавший в прошлом году за «Урал», и нападающий «Кайрата» Абат Аймбетов. Оба приняли участие во вчерашней тренировке.

Кроме того, в отель, где остановились «Крылья», прибыл полузащитник Рикарду Алвеш, ранее выступавший за «Оренбург». Он занимается по индивидуальной программе и, по условиям переговорного процесса, поддерживает форму самостоятельно. Решение о выступлении этих игроков за «Крылья» будет принято в ближайшее время.

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