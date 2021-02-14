Матч «Барселона» — «ПСЖ» в Лиге чемпионов обслужит Бьорн Куйперс

Стали известны судейские бригады, которые будут работать на первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» — «Пари Сен-Жермен» и «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль», сообщается на официальном сайте УЕФА.
Встречу каталонцев с парижанами обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. В бригаду войдут ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. За VAR будет отвечать Пол ван Букел. Резервный рефери — Сердар Гэзюбююк.
Матч «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» обслужит словенская бригада судей во главе с Славко Винчичем. Ассистенты арбитра — Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. За VAR будет отвечать итальянец Массимилиано Иррати. Резервный рефери — Матей Юг.
Матч «Барселона» — «ПСЖ» состоится 16 февраля в Барселоне (Испания). Начало встречи — в 23:00 мск. Встреча «РБ Лейпциг» с «Ливерпулем» пройдёт в тот же день в Будапеште (Венгрия). Начало — в 23:00 мск.
- 14 февраля 2021
-
14:23
-
14:15
-
14:13
-
14:04
-
14:00
-
13:52
-
13:39
-
13:24
-
13:21
-
13:09
-
13:01
-
12:37
-
12:28
-
12:11
-
12:03
-
12:00
-
11:33
-
11:23
-
11:10
-
11:08
-
11:01
-
10:40
-
10:38
-
10:24
-
10:01
-
09:56
-
09:44
-
09:40
-
09:30
-
09:23
-
05:10
-
04:52
-
04:14
-
03:51
-
03:34