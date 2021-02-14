Матч «Барселона» — «ПСЖ» в Лиге чемпионов обслужит Бьорн Куйперс

Стали известны судейские бригады, которые будут работать на первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» — «Пари Сен-Жермен» и «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль», сообщается на официальном сайте УЕФА.



Встречу каталонцев с парижанами обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. В бригаду войдут ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. За VAR будет отвечать Пол ван Букел. Резервный рефери — Сердар Гэзюбююк.



Матч «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» обслужит словенская бригада судей во главе с Славко Винчичем. Ассистенты арбитра — Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. За VAR будет отвечать итальянец Массимилиано Иррати. Резервный рефери — Матей Юг.



Матч «Барселона» — «ПСЖ» состоится 16 февраля в Барселоне (Испания). Начало встречи — в 23:00 мск. Встреча «РБ Лейпциг» с «Ливерпулем» пройдёт в тот же день в Будапеште (Венгрия). Начало — в 23:00 мск.

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