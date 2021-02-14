Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Матч «Барселона» — «ПСЖ» в Лиге чемпионов обслужит Бьорн Куйперс

Матч «Барселона» — «ПСЖ» в Лиге чемпионов обслужит Бьорн Куйперс
Футбол / Лига чемпионов 0
Аудио-версия:

Стали известны судейские бригады, которые будут работать на первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» — «Пари Сен-Жермен» и «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль», сообщается на официальном сайте УЕФА.

Встречу каталонцев с парижанами обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. В бригаду войдут ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. За VAR будет отвечать Пол ван Букел. Резервный рефери — Сердар Гэзюбююк.

Матч «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» обслужит словенская бригада судей во главе с Славко Винчичем. Ассистенты арбитра — Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. За VAR будет отвечать итальянец Массимилиано Иррати. Резервный рефери — Матей Юг.

Матч «Барселона» — «ПСЖ» состоится 16 февраля в Барселоне (Испания). Начало встречи — в 23:00 мск. Встреча «РБ Лейпциг» с «Ливерпулем» пройдёт в тот же день в Будапеште (Венгрия). Начало — в 23:00 мск.

Куман: «Барселоне» нужна лучшая версия Месси, чтобы обыграть «ПСЖ» в Лиге чемпионов
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021