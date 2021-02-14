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Леонид Слуцкий получил разрешение на строительство стадиона в Волгограде

Леонид Слуцкий получил разрешение на строительство стадиона в Волгограде
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что получил разрешение на строительство стадиона «Бомбонера» в Волгограде.

«Мы наконец-то получили разрешение на строительство „Бомбонеры“. Теперь действительно можно сказать „поехали!“ — написал Слуцкий на своей странице в „Инстаграме“.

Ранее Слуцкий сообщил, что намерен построить стадион в Волгограде за собственные деньги. Специалист также отметил, что каждый желающий может внести лепту в возведение стадиона.

Слуцкий — уроженец Волгограда. С 2019 года специалист возглавляет казанский «Рубин». Ранее работал в «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, «Халл Сити» «Витессе», сборной России и других командах.

«Рубин» в 19 встречах набрал 28 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41).

«Рубин» выпустил мини-фильм о тренерском штабе Слуцкого
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