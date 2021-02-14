«Тамбов» намерен арендовать хавбека «Динамо»

«Тамбов» хочет арендовать полузащитника Владислава Карапузова у московского «Динамо». Об этом «Чемпионату» сообщили два знакомых с ситуацией источника.
«Ведутся переговоры с «Динамо» об аренде Карапузова», — сказал источник «Чемпионату». Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что аренда может быть оформлена в ближайшее время, если клуб не снимется с чемпионата России.
Карапузов стал игроком московского «Динамо» в 2019 году. В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 1 гол.
Московское «Динамо» в 19 встречах набрало 30 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2020/2021. «Тамбов» (13) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41). Сезон в РПЛ после зимней паузы возобновится 26 февраля.
- 14 февраля 2021
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