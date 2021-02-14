Кокорин — в запасе «Фиорентины» на матч с «Сампдорией»
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в стартовый состав команды на матч 22-го тура итальянской Серии А с «Сампдорией». Встреча состоится сегодня, 14 февраля, на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января. Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером. Форвард провёл пока только один матч, выйдя на замену.
До этого Кокорин выступал за московский «Спартак», к которому присоединился летом 2020 года. В составе красно-белых ему удалось забить два гола в РПЛ (оба — с пенальти).
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