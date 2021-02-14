Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Кальяри»

Стали известны стартовые составы «Аталанты» и «Кальяри» на матч 22-го тура итальянской Серии А. Встреча пройдёт на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри. Начало — в 17:00 мск. Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук начнёт встречу на скамейке запасных.

«Кальяри»: Краньо, Валюкевич, Ругани, Годин, Дзаппа, Нандес, Марин, Ликояннис, Найнголлан, Педро, Симеоне.

«Аталанта»: Спортьелло, Джимсити, Ромеро, Паломино, Сутало, де Рон, Фройлер, Гозенс, Пессина, Иличич, Сапата.

Алексей перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в августе 2020 года. В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 12 матчах итальянской Серии А и забил 1 гол. Хавбек также забил два гола в двух матчах Кубка Италии и стал автором забитого мяча в Лиге чемпионов УЕФА.