«Фиорентина» проиграла «Сампдории». Кокорин остался на скамейке запасных

В матче 22-го тура итальянской Серии А «Сампдория» приняла на своём поле «Фиорентину». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 2:1. Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин наблюдал за игрой со скамейки запасных.

Соперники начали матч достаточно осторожно, поэтому первый тайм сложно было назвать искромётным. Однако обменяться голами это командам не помешало. На 31-й минуте за «Сампдорию» забил Бальде Кейта, но уже на 37-й минуте счёт сравнял Душан Влахович. Во втором тайме удачливее оказалась «Сампдория» — на 71-й минуте Фабио Квальярелла забил победный гол.

Таким образом, «Фиорентина», набрав 22 очка в 22 матчах, занимает 16-е место в турнирной таблице итальянского чемпионата, в то время как «Сампдория» занимает 10-е место с 30 очками в активе.