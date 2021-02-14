Вендел: русский язык — сложный. Почти ничего не понимаю
Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел рассказал об адаптации в санкт-петербургском клубе.
«Чувствую, что уже адаптировался в «Зените». Языковой вопрос? Русский язык — сложный. Почти ничего не понимаю. Холодная погода не очень комфортна для меня, но в клубе есть вся инфраструктура для игры при низких температурах: закрытые стадионы, утеплённые газоны.
Я пришёл в клуб, чтобы завоевать место в составе, и я над этим работаю. Знаю, что мне нужно совершенствоваться, как и всей команде. Период в Дубае был важен для развития», — цитирует Вендела Lance.
Вендел пополнил состав «Зенита» в октябре 2020 года. За клуб из Санкт-Петербурга полузащитник провёл восемь матчей, не отметившись результативными действиями.
Вендел: проект «Зенита» предполагает борьбу с лучшими клубами Европы
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