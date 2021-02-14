Вендел: думаю о сборной Бразилии и об игре в больших турнирах

Полузащитник «Зенита» Вендел поделился мнением о своём будущем в олимпийской сборной Бразилии.
«Футбольные команды в России делают большой упор на физику. Здесь больше соревновательности, и нужно использовать все возможности. Постепенно привыкаю. Я чувствую, что в «Зените» меня ценят. Не пренебрегаю «Спортингом» — это был очень важный клуб в моей карьере. Думаю о многом, думаю о сборной Бразилии, думаю об игре в больших турнирах. Хочу играть и побеждать на высоком уровне.
Жардин вселяет в меня уверенность, улучшает мой боевой дух в сборной. Но я знаю, что мне нужно хорошо себя выступать в «Зените», чтобы обо мне не забывали. Знаю свой потенциал и знаю, где могу играть. Очень хочу участвовать в Олимпийских играх, хочу найти своё место в сборной. Это будет непросто, оно не упадёт на меня с неба. Мне нужно много работать", — цитирует Вендела Lance.
- 14 февраля 2021
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