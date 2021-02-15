Лаутаро Мартинес: иногда мне приходиться стартовать раньше, чтобы успевать за Лукаку

Аргентинский форвард «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал попадание команды на 1-е место в чемпионате Италии по итогам встречи 22-го тура с «Лацио» (3:1), а также поделился мнением о впечатляющей результативности Ромелу Лукаку.
«Первое место «Интера»? Мы очень рады быть на виду у всех, это то, над чем мы работаем. Как сказал тренер, это должно быть только начало, поэтому мы должны удерживать первое место и не отпускать его.
В воскресенье нас ожидает дерби, если мы хотим оставаться на вершине, мы должны продолжать работать в том же духе
Ромелу так много работает для команды, что иногда мне приходится начинать забег раньше, чтобы не отставать от него в этих контратаках. После игры чувствуется усталость, но благодаря тренировкам я готов помочь команде в любую минуту», — цитирует Мартинеса Football Italia.
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