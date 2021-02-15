«Тоттенхэм» не намерен увольнять Жозе Моуринью. В его контракте нет пункта о расторжении

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью, по всей видимости, продолжит работу с командой, несмотря на неудачи в последних матчах.



Как сообщает The Athletic, лондонский клуб не намерен увольнять португальского специалиста. Более того, в контракте Жозе со «шпорами» отсутствует пункт о расторжении, предусматривающий условия расставания.



«Тоттенхэм» в последних пяти матчах английской Премьер-лиги потерпел четыре поражения. После 23 матчей лондонцы, набрав 36 очков, занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата и отстают от зоны еврокубков на 3 очка. Также «шпоры» на днях вылетели из Кубка Англии, проиграв в 1/8 финала «Эвертону» (4:5 ДВ).

Видеообзор недавнего поражения «Тоттенхэма» в матче с «Манчестер Сити»:

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