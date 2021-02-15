Новичок «Локомотива» Пабло: будьте уверены, что я пройду очень быструю адаптацию
Новичок «Локомотива» защитник Пабло высказался о своём голе в товарищеском матче с «Ростовом» (2:1), а также выразил уверенность, что быстро привыкнет к погоде в Москве.
«Когда забиваешь гол, это всегда позитив. Более того, мы победили достойного соперника — это вдвойне приятно. Самое главное — это подготовка, которую мы провели. Сборы оставили приятное впечатление. У нас единая команда, все как единый кулак, один коллектив. Нужно перенести эти победы на чемпионат.
В Москве минус 15 градусов и очень много снега? Надо быть готовым ко всему и как можно быстрее адаптироваться. В Бордо тоже было холодно. Конечно, не минус 15, но будьте уверены, что я пройду очень быструю адаптацию», — цитирует Пабло пресс-служба «Локомотива».
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