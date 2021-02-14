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Матч «Локомотив» — «Тамбов» не состоится, если не решится вопрос с зарплатами игроков

Матч «Локомотив» — «Тамбов» не состоится, если не решится вопрос с зарплатами игроков
Футбол / РПЛ 0
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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что матч 1/8 финала Кубка России с «Локомотивом» может не состояться в случае неудачных переговоров по сокращению зарплат футболистов.

«Переговоры по сокращению зарплаты с игроками продолжаются, пока они не готовы к сокращению более чем на 30%. На завтра я взял билеты в Крымск, отправляюсь к команде, 16-17 февраля будем обсуждать с ребятами все варианты. Если мы не решим вопрос с сокращением зарплаты, матч не состоится. Пока у нас в заявке 8-10 человек. Решение, думаю, будет во вторник», – цитирует Худякова ТАСС.

Матч «Локомотив» — «Тамбов» запланирован на 21 февраля.

«Тамбов», оказавшийся на грани снятия с чемпионата России, по всей видимости, получит финансовую поддержку. Сообщалось, что Российский футбольный союз и Российская Премьер-Лига договорились о финансировании клуба. Речь идёт примерно о 300 млн рублей.

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