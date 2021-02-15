Общее собрание РПЛ состоится 16 февраля. На нём обсудят ситуацию «Тамбова»

Российская Премьер-Лига в своём телеграм-канале сообщила, что общее собрание лиги состоится завтра, 16 февраля.



Заседание начнётся в 12:00 мск и пройдёт в онлайн-формате. В повестку включены следующие вопросы:



1. О системе финансовой мотивации судей

2. Об изменениях в регламент РПЛ сезона-2020/2021

3. Об изменениях в Санитарный регламент

4. О структуре календаря соревнований на сезон-2021/2022

5. Разное:

— О ситуации с «Тамбовом»

— Предложения клубов.



Напомним, из-за финансовых проблем «Тамбова» под сомнением оказалась возможность клуба доиграть нынешний сезон. В настоящее время команда, набрав 13 очков в 19 турах, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги от спасительной, 12-й строчки на 8 очков.

«Тамбов» доиграет сезон. Жалкая имитация нормального чемпионата Ура! Клуб как бы существует. Улыбаемся и машем.