Общее собрание РПЛ состоится 16 февраля. На нём обсудят ситуацию «Тамбова»
Российская Премьер-Лига в своём телеграм-канале сообщила, что общее собрание лиги состоится завтра, 16 февраля.
Заседание начнётся в 12:00 мск и пройдёт в онлайн-формате. В повестку включены следующие вопросы:
1. О системе финансовой мотивации судей
2. Об изменениях в регламент РПЛ сезона-2020/2021
3. Об изменениях в Санитарный регламент
4. О структуре календаря соревнований на сезон-2021/2022
5. Разное:
— О ситуации с «Тамбовом»
— Предложения клубов.
Напомним, из-за финансовых проблем «Тамбова» под сомнением оказалась возможность клуба доиграть нынешний сезон. В настоящее время команда, набрав 13 очков в 19 турах, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги от спасительной, 12-й строчки на 8 очков.
«Тамбов» доиграет сезон. Жалкая имитация нормального чемпионата
Ура! Клуб как бы существует. Улыбаемся и машем.
Рекомендуем вам
- 15 февраля 2021
-
14:47
-
14:37
-
14:33
-
14:14
-
14:04
-
14:01
-
13:31
-
13:26
-
13:18
-
13:18
-
13:13
-
13:00
-
12:55
-
12:42
-
12:39
-
12:31
-
12:25
-
12:19
-
12:05
-
12:04
-
12:00
-
11:55
-
11:43
-
11:31
-
11:14
-
11:03
-
11:00
-
10:48
-
10:18
-
10:01
-
10:00
-
09:49
-
09:34
-
09:32
-
08:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам