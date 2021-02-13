«Тамбов» доиграет сезон. Жалкая имитация нормального чемпионата

Футбольный клуб «Тамбов» сделал всё, чтобы не доиграть чемпионат. У команды большие долги, а реконструкция стадиона так и не закончилась. Начиналась ли она вообще? Однако наши футбольные боссы поняли, что снятие команды по ходу турнира – это в первую очередь удар по лиге. Речь и про целостность соревнования, и про имидж в целом. Поэтому было принято политическое решение помочь клубу доиграть.

Сначала стало известно, что другие клубы РПЛ планируют бесплатно поделиться футболистами до конца сезона. А затем появилась информация, что РПЛ и РФС выделят 300 миллионов рублей.



«Здорово, великолепно», как пел Мумий Тролль.



И вроде хочется радоваться, что целостность турнира не пострадает. Хочется, как Анзор Кавазашвили, говорить, мол, наконец-то у нас начали ценить клубы. Только всё это не сильно радует, ведь это жалкая имитация нормального чемпионата. По сути в РПЛ будет выступать уже разлагающаяся команда, которая будто хочет эвтаназии. «Тамбов» уже подал заявление о банкротстве, но суд пока оставил его без движения.

Пока другие клубы РПЛ проводят двусторонки 11 на 11 на сборах в Испании, Турции и ОАЭ, скромный «Тамбов» не может нормально набрать состав на товарищеский матч. Ещё недавно в команде было 9 человек, а теперь на сбор в Крымск отправилось 12 футболистов (из них 9 – полевые).



Чтобы товарищеские матчи «Тамбова» состоялись приходится использовать футболистов, находящихся на просмотре. Может, быть кто-то из соперников одолжил игроков – тут информацию найти сложно. Знаем, что игроки с неизвестной фамилией забили на 4-й и 62-й минуте. Наверное, перспективные футболисты.

Спортивный директор «Тамбова» Худяков на днях сказал, что клуб не сможет платить новым футболистам больше 50 тысяч рублей. Очевидно, футболиста уровня РПЛ невозможно найти за такие деньги. Можно бесплатно брать Чепчугова – он вроде готов.



Касательно футболистов, которых пожертвуют другие клубы, – тут тоже получается интересно. Для начала не все клубы готовы идти на этот шаг. В других клубах могут быть готовы боссы, но не захотеть сами футболисты. Мы всё-таки живём в том мире, где футболиста без его желания нельзя отправить в другую команду… Хотя ладно. Тут я погорячился.

Нужно ещё учитывать, кого клубы РПЛ отправят в «Тамбов», даже если договориться с игроком. Очевидно, что только тех футболистов, кто им самим не нужен. А в этом нет ничего нового. «Локомотив» и так отдал Жалолиддинова на первую часть чемпионата, и при этом московский клуб платил зарплату футболисту. Помните, как сильно пригодился этот игрок «Тамбову»? У него всё еще 0 минут в чемпионате России. Даже при более скромной конкуренции человека не выпускали. Похоже, что теперь клубы РПЛ передадут футболистов такого же масштаба.

Самый мутный трансфер Кикнадзе в «Локомотиве». Жалолиддинов не пригодился даже «Тамбову» Действительно ли на переходе много заработали агенты и что будет с «одним из самых талантливых игроков Азии»?

В РПЛ осталось 11 туров. Хочется верить, что «Тамбов» сможет добиться чего-то большего, чем 11 поражений. А всё идет именно к этому, учитывая, что мы видим сейчас с составом команды и её сборами. Хотя сейчас уровень РПЛ настолько упал, что возможно даже парни из ПФЛ могут при доли везения навязать борьбу. Кстати, по состоянию на сегодня с «Тамбова» ещё даже не снят запрет на регистрацию футболистов, хотя этот вопрос, наверное, удастся решить до рестарта сезона.



Два года назад в похожей ситуации был «Анжи». Тогда команде Адиева удалось сохранить более-менее приемлемый состав на вторую часть сезона. В результате «Анжи» после Нового года отнял очки у «Оренбурга», «Динамо», «Ростова» и «Рубина». Очень большие сомнения, что футболисты с зарплатой 50 тысяч рублей смогут сделать подобное. Не покидает ощущение фикции. Просто нужно создать иллюзию нормального чемпионата.