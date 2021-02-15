Кузнецов — об аренде Рондона: видно, у ЦСКА поджало уже так, что взяли возрастного

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о переходе в «армейский» клуб нападающего Хосе Саломона Рондона на правах аренды.



«Рондон должен помочь ЦСКА в заключительной гонке за чемпионство. Другой вопрос — будут ли они бороться за чемпионство? Рондон — опытный нападающий, знает Россию. Он не должен растерять свои качества. Всё зависит от формы игрока. ЦСКА изменил себе в требованиях к возрасту игроков — Рондону 31 год. Раньше брали только перспективных, кого можно продать. Сейчас, видно, поджало уже так, что взяли возрастного.



Работа над ошибками в трансферах? Просто не надо эти ошибки совершать. Раньше покупали бразильцев и били в точку. А сейчас вдруг неудачные покупки. И куда эти деньги ушли? В трубу выкинули. Хотя, возможно, там другие варианты. Если футболист перспективный и хорошо проявляет себя в других чемпионатах, это не значит, что он заиграет в России. Тот же Эджуке — буря в стакане. Никто не застрахован. Но когда покупаются пачками футболисты за сумасшедшие деньги, надо предъявлять покупателям. Опытные игроки — это то, что нужно сейчас ЦСКА. Люди, которые уже себя проявили, имеют зарубежный опыт. Рондон, например, в Англии играл, это совсем другой уровень», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Кузнецов заявил, что получал в ЦСКА в три раза меньше, чем сказал экс-спортивный директор