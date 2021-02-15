«Я бокалы не считал». Евгений Селезнёв рассказал о подробностях скандала с алкоголем

Нападающий «Колоса» Евгений Селезнёв рассказал, как складывались обстоятельства вокруг его отдыха в баре и последующего исключения из команды.



«Прочитал о себе многое за эти дни и просто не понял, что происходило. Почему, как и что, и откуда это всё взялось? Красное вино я могу выпить. Почему нет? Ну, мы выпили… Как много? Я не мерял. Ну, пару бокалов выпил. Но я же не считал бокалы. Сидим за разговором, собралось шесть-семь очень известных людей.



Сыграть в товарищеском матче мне не давали ахиллы, любой доктор подтвердит. В тот день я действительно выпил очень много обезболивающего, растёрся мазью. Боль действительно не давала мне бежать. Я не мог играть, с разминки пришлось уйти. Я сам по себе эмоциональный человек, такой же, как и Руслан Владимирович (Костышин, главный тренер «Колоса». — Прим. «Чемпионата»). Да, конфликт какой-то был. Конечно, я вспылил. Где-то я некорректно себя повёл. Где-то я неправ, очень сильно неправ. Я готов извиниться за то, что я где-то неправ. Приехав в Киев, я написал ему очень большое СМС. Пока никаких ответов не было.



Мне пришлось сдать анализы в клинике. У меня есть справка, в которой сказано, что алкоголя и других веществ в крови не обнаружено. Поднимался вопрос о расторжении контракта. Я попросил объяснить, на каком основании. Оснований нет. На моей стороне факты, а у других — догадки. Это тоже не совсем правильно. Я же не могу отвечать за то, что кому-то что-то кажется. У меня пока есть контракт с «Колосом». Я его честно выполнял и выполняю. Я понимаю, что некоторые люди обижены на меня, может, разозлились. Так же могут и помириться. Наверное, мы с Русланом Владимировичем должны всё решить. Другого выхода нет», — сказал Селезнёв в эфире программы «Великий футбол».

Источник: Селезнёв перед отчислением отдыхал в баре с Аршавиным, Радимовым и Самедовым