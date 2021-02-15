Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Силкин: в матче «Динамо» — «Спартак» будет много борьбы и, возможно, травм

Силкин: в матче «Динамо» — «Спартак» будет много борьбы и, возможно, травм
Футбол / Кубок России 0
Аудио-версия:

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России со «Спартаком».

«Все кубковые матчи находятся под вопросом? Играть можно в любую погоду, но многое зависит от состояния поля. Может быть, оно будет промёрзшее или грязное. В любом случае будет иного борьбы и, возможно, много травм, потому что в матче с такой афишей самоотдача будет сумасшедшей.

Кто сейчас получше выглядит? Сложно судить. Раньше говорили так: кто выигрывал много матчей на предсезонке, тот, как правило, потом боролся за выживание. Я смотрел матчи «Динамо» на сборах и могу отметить, что у команды проблемы в обороне. Тренер не может определиться с защитой. Команда пропускает по два мяча. Видно, что футболисты пытаются играть первым номером, контролировать мяч, но при малейшей потере мяча сразу создаются опасные моменты у динамовских ворот. Это не очень хорошо», — цитирует Силкина «Советский спорт».

Ребров: топ-3 занятий в Тарасовке — кроватка, баня и знаменитый борщ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021