Гончаренко объяснил, почему Гайч не заиграл в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, почему в команде не закрепился нападающий Адольфо Гайч. В это трансферное окно аргентинец перешёл в «Беневенто» на правах аренды с правом выкупа.



«Наверное, сказалось, что до приезда к нам он долго не играл, а тут попал под конкуренцию. Не имел должной игровой практики, чтобы заявить о себе в полной мере. Решили отдать в аренду. Аренда с правом выкупа. Будем смотреть, что будет происходить, как он проявит себя в «Беневенто» и что будет нужно нам. Эти вопросы будут решаться уже перед окончанием чемпионата», — сказал Гончаренко в эфире в клубном «твиттере».



Гайч стал игроком ЦСКА летом 2020 года. Сумма трансфера аргентинского форварда составила € 8,5 млн. В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в 18 матчах ЦСКА во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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