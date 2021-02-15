Защитник «Милана»: после поражений социальные сети могут превратить вашу жизнь в кошмар

Защитник «Милана» Фикайо Томори высказался о проблеме расизма в социальных сетях.



«Мой опыт общения с социальными сетями был довольно позитивным. С их помощью вы можете постоянно быть на связи, весь мир может видеть, что происходит в вашей жизни, особенно когда вы находитесь под постоянным общественным вниманием.



Социальные сети позитивны, когда вы и ваша команда выигрываете, но потом они могут превратить вашу жизнь в кошмар, где вас может поджидать расизм, где люди подвергаются насилию. Это заставляет задуматься, стоит ли пользоваться социальными сетями? Почему это происходит? Это очень сложная ситуация.



В Интернете небольшой процент агрессоров, их меньшинство, но они всё ещё там присутствуют. Подобные вещи распространены не только в футболе и спорте, но и в жизни в целом», — цитирует Томори Sky Sports.



В последнее время, несмотря на акцию BLM, с расизмом в соцсетях столкнулись футболисты «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе, Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль, полузащитник «Вест Бромвич Альбион» Ромейн Сойерс, защитники «Челси» Рис Джеймс и Антонио Рюдигер, а также футболистка женской команды «МЮ» Лорен Джеймс.



Права на Фикайо Томори принадлежат «Челси», а за «россонери» он выступает на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона-2020/2021. Контракт игрока с «аристократами» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в € 17 млн.

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