Паредес признался, что игроки «ПСЖ» часто обсуждали возможный переход Месси

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» сообщил, что игроки парижской команды часто обсуждали возможный переход нападающего каталонцев Лионеля Месси во французский клуб.



«То, что в команде, с которой мы будем играть, есть Месси, заставит нас лучше работать в защите. Мы сделаем всё возможное, чтобы продемонстрировать лучшую игру. Что касается возможного перехода Месси в „ПСЖ“, мы много говорили об этом в раздевалке, но сейчас об этом не стоит упоминать. Впереди важный матч, и мы сосредоточены только на этом», — приводит слова Паредеса Goal.com.



Матч «Барселона» — «ПСЖ» состоится 16 февраля в Барселоне (Испания). Начало встречи — в 23:00 мск. Встречу каталонцев с парижанами обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. В бригаду войдут ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. За VAR будет отвечать Пол ван Букел. Резервный рефери — Сердар Гэзюбююк.

Неймар связывался с Месси, чтобы убедить его перейти в «ПСЖ»