Дриусси: «Зенит» не смог договориться с Пепе из «Гремио», поэтому мой уход стал невозможен

25-летний аргентинский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал, что помешало ему вернуться в «Ривер Плейт», который проявлял предметный интерес к игроку.

«Пепе, которого собирался пригласить «Зенит» из бразильского «Гремио», решил перейти в «Порту», потому что тот не хотел выступать в российском чемпионате. Клуб не смог найти мне иную замену, поэтому переговоры о переходе стали невозможными. Травма Малкома не имеет к этому никакого отношения», — цитирует Дриусси River SOYDeportes, ссылаясь на слова форварда во время прямого эфира на платформе Twich.

Напомним, что ранее южноамериканские СМИ действительно сообщали, что 23-летний нападающий «Гремио» Пепе отказался переходить в стан сине-бело-голубых.

В 2017 году Дриусси перешёл в «Зенит» именно из «Ривер Плейт». Сумма сделки составила € 15 млн. Сейчас Transfermarkt оценивает 24-летнего аргентинца в € 10 млн. Действующий контракт форварда с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата России Дриусси принял участие в 11 матчах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.