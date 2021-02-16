Зидан разгневан частыми травмами игроков «Реала», их накопилось 40 за сезон

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан разгневан частыми травмами игроков команды, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, если раньше француз выражал беспокойство по этому поводу, то теперь он пришёл в гнев. Последней каплей терпения Зизу стало повреждение Даниэля Карвахаля в матче с «Валенсией» (2:0). Эта травма вынудила Зинедина потребовать объяснений от ответственных за физическую подготовку. По его мнению, всё происходящее ненормально.



В этом сезоне у «сливочных» в общей сложности было 40 травм, в том числе у Мартина Эдегора и Луки Йовича, которые выступают в других клубах. Андрей Лунин, Ферлан Менди, Каземиро и Винисиус — единственные игроки «Реала», не получившие травм.

Сейчас команде из-за различных повреждений не могут помочь восемь игроков: Серхио Рамос, Эден Азар, Марсело, Карвахаль, Федерико Вальверде, Альваро Одриосола, Эдер Милитао и Родриго.