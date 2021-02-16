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Зидан разгневан частыми травмами игроков «Реала», их накопилось 40 за сезон

Зидан разгневан частыми травмами игроков «Реала», их накопилось 40 за сезон
Футбол / Испания 0
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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан разгневан частыми травмами игроков команды, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, если раньше француз выражал беспокойство по этому поводу, то теперь он пришёл в гнев. Последней каплей терпения Зизу стало повреждение Даниэля Карвахаля в матче с «Валенсией» (2:0). Эта травма вынудила Зинедина потребовать объяснений от ответственных за физическую подготовку. По его мнению, всё происходящее ненормально.

В этом сезоне у «сливочных» в общей сложности было 40 травм, в том числе у Мартина Эдегора и Луки Йовича, которые выступают в других клубах. Андрей Лунин, Ферлан Менди, Каземиро и Винисиус — единственные игроки «Реала», не получившие травм.

Сейчас команде из-за различных повреждений не могут помочь восемь игроков: Серхио Рамос, Эден Азар, Марсело, Карвахаль, Федерико Вальверде, Альваро Одриосола, Эдер Милитао и Родриго.

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