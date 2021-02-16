В контракте Луиса Суареса есть пункт, по которому он может бесплатно покинуть «Атлетико»
Испанские журналисты раскрыли пункт в контракте нападающего мадридского «Атлетико» Луиса Суареса, о котором ранее не было известно.
По информации Marca, по условиям соглашения 34-летний футболист может бесплатно покинуть клуб 30 июня. Вероятно, этот пункт был прописан на случай, если бы у Луиса возникли проблемы с адаптацией в новой команде. В действительности же Суарес быстро стал ключевым игроком и в настоящее время не намерен активировать условие в контракте, поскольку счастлив в стане «матрасников». В «Атлетико» также не беспокоятся на этот счёт.
Суарес перешёл в «Атлетико» из «Барселоны» прошлым летом. В нынешнем сезоне форвард провёл 18 матчей в испанской Примере, забил 16 голов (2 — с пенальти) и отдал 2 результативные передачи.
Пора серьёзно поговорить об «Атлетико». Симеоне устроил революцию – и всё работает
Набирают очки в том же темпе, как в сезоне, когда взяли чемпионство. Суарес – монстр.
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