В контракте Луиса Суареса есть пункт, по которому он может бесплатно покинуть «Атлетико»

Испанские журналисты раскрыли пункт в контракте нападающего мадридского «Атлетико» Луиса Суареса, о котором ранее не было известно.



По информации Marca, по условиям соглашения 34-летний футболист может бесплатно покинуть клуб 30 июня. Вероятно, этот пункт был прописан на случай, если бы у Луиса возникли проблемы с адаптацией в новой команде. В действительности же Суарес быстро стал ключевым игроком и в настоящее время не намерен активировать условие в контракте, поскольку счастлив в стане «матрасников». В «Атлетико» также не беспокоятся на этот счёт.



Суарес перешёл в «Атлетико» из «Барселоны» прошлым летом. В нынешнем сезоне форвард провёл 18 матчей в испанской Примере, забил 16 голов (2 — с пенальти) и отдал 2 результативные передачи.