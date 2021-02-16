Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лейпциг» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В контракте Луиса Суареса есть пункт, по которому он может бесплатно покинуть «Атлетико»

В контракте Луиса Суареса есть пункт, по которому он может бесплатно покинуть «Атлетико»
Футбол / Испания 0

Испанские журналисты раскрыли пункт в контракте нападающего мадридского «Атлетико» Луиса Суареса, о котором ранее не было известно.

По информации Marca, по условиям соглашения 34-летний футболист может бесплатно покинуть клуб 30 июня. Вероятно, этот пункт был прописан на случай, если бы у Луиса возникли проблемы с адаптацией в новой команде. В действительности же Суарес быстро стал ключевым игроком и в настоящее время не намерен активировать условие в контракте, поскольку счастлив в стане «матрасников». В «Атлетико» также не беспокоятся на этот счёт.

Суарес перешёл в «Атлетико» из «Барселоны» прошлым летом. В нынешнем сезоне форвард провёл 18 матчей в испанской Примере, забил 16 голов (2 — с пенальти) и отдал 2 результативные передачи.

Пора серьёзно поговорить об «Атлетико». Симеоне устроил революцию – и всё работает
Набирают очки в том же темпе, как в сезоне, когда взяли чемпионство. Суарес – монстр.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021