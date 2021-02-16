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«Рома» объявила о смене технического спонсора

«Рома» объявила о смене технического спонсора
Футбол / Италия 0

«Рома» на своём официальном сайте объявила о смене технического спонсора. Начиная с сезона-2021/2022 поставщиком игровой формы для римлян станет компания New Balance. Сейчас техническим спонсором итальянской команды является компания Nike.

«Это соглашение представляет собой важный шаг для клуба и дальнейший рост наших амбиций. New Balance признан во всём мире лидером в своей отрасли, и мы убеждены, что новое партнёрство ознаменует собой начало многих прекрасных возможностей для нашего бренда. Мы рады доверить им создание нашей индивидуальной формы и с нетерпением ждём возможности увидеть футболистов «Ромы» в новых футболках», — цитирует генерального директора Гвидо Фьенгу пресс-служба клуба.

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