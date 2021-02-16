Кевин Де Брёйне вернулся к тренировкам в общей группе «Манчестер Сити»
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне вернулся к тренировкам в общей группе.
Напомним, бельгийский футболист получил повреждение 20 января в матче английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (2:0). Де Брёйне не смог продолжить встречу и был заменён на 59-й минуте матча. Сообщалось, что из-за травмы подколенного сухожилия бельгийский хавбек может пропустить до шести недель.
Фото можно посмотреть на странице Кевина Де Брёйне в «Твиттере».
В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 17 матчах английской Премьер-лиги, забил три мяча и отдал 10 результативных передач. «Манчестер Сити» в 23 встречах набрал 53 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2020/2021.
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