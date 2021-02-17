Геркус: самое тупое, что может сделать «ПСЖ» — продать Мбаппе и купить Месси

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу «Пари Сен-Жермен» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». По его мнению, «ПСЖ» не стоит продавать Килиана Мбаппе ради приобретения Лионеля Месси.
«Сейчас самое тупое, что может сделать Париж, — это продать Мбаппе и купить Месси», — написал Геркус в своём «твиттере».
Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» принимала на своём поле «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой гостей со счётом 4:1. Единственный гол в составе сине-гранатовых забил Лионель Месси, а вот у парижан хет-триком отметился Килиан Мбаппе, также забил Мойзе Кин.
Ответный матч состоится 10 марта в Париже (Франция). Действующим обладателем титула является «Бавария».
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