Клопп о результате матча с «Лейпцигом»: многие люди ждали, когда мы снова поскользнемся

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ «Лейпциг». Встреча проходила на нейтральном стадионе — «Пушкаш-Арена» в Будапеште (Венгрия). Финальный свисток арбитра зафиксировал победу мерсисайдцев со счётом 2:0.

«Это была тяжелая игра. Это только первый матч. Я знаю, что многие люди ждали, когда мы снова поскользнемся, но сегодня ребята сделали это. И я рад за них. У них были свои моменты, но я думаю, что результат был заслуженным. Это была та игра, которую мы хотели, это была игра, в которой мы нуждались. «Лейпциг» может быть настоящим монстром. Они превосходят команды в Бундеслиге, они хороши во всём», — приводятся слова Клоппа на официальном сайте УЕФА.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 10 марта. Место встречи — «Энфилд» (Ливерпуль).