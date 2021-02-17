Юлиан Нагельсманн: «Лейпциг» показал, что у нас есть всё, чтобы соперничать с «Ливерпулем»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман прокомментировал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Встреча проходила на нейтральном стадионе — «Пушкаш-Арена» в Будапеште (Венгрия). Финальный свисток арбитра зафиксировал победу мерсисайдцев со счётом 2:0.
«Мы очень хорошо сыграли во втором тайме: создали много моментов, но совершили две ужасные ошибки, которые не прощают на этом уровне. Подкачала и реализация. Слабая реализация оказала большее влияние на игру, чем ошибки. Но все это часть футбола. Я считаю, что в целом мы смотрелись неплохо.
Понятно, что теперь нам нужно забивать как минимум два гола. Но ответный поединок начнется со счета 0:0, и сегодня мы показали, что у нас есть всё, чтобы соперничать с «Ливерпулем». В ответном матче нам нужно вновь продемонстрировать это и постараться не делать ошибок», — приводятся слова Нагельсманна на официальном сайте УЕФА.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 10 марта. Место встречи — «Энфилд» (Ливерпуль).
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