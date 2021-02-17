Почеттино: Мбаппе — один из лучших игроков в мире

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино подвёл итоги удачного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной» (4:1), а также высказался об игре полузащитника Марко Верратти и нападающего Килиана Мбаппе.
«Не будем забывать, что нас ждёт ответный матч. Впереди ещё 90 минут, и у них отличные игроки. Нет ничего идеального. Я доволен нашей игрой и результатом, но нам не стоит задирать нос. В воскресенье у нас большой матч с „Монако“, и уже сейчас мы думаем о нём.
Верратти? Он очень хорошо читает игру. Он позволяет нам выходить из обороны так, чтобы мы могли удачно начинать атаки. Он может усердно работать и создавать возможности в нападении. Это отличный игрок в моём понимании.
Мбаппе? Нет сомнений в том, что Килиан — один из лучших игроков в мире, несмотря на свой возраст. Он уже сделал много потрясающих вещей. Но нам не стоит витать в облаках", — цитирует Почеттино сайт УЕФА.
Ответный матч состоится 10 марта в Париже (Франция). Действующим обладателем титула является мюнхенская «Бавария», которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла «ПСЖ» со счётом 1:0.
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