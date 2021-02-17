Капитан «РБ Лейпциг»: сейчас кажется, что у нас нет шансов пройти «Ливерпуль»

Капитан «РБ Лейпциг» полузащитник Марсель Забитцер прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2). Ответная встреча состоится 10 марта.



«Мы хорошо играли отрезками и имели пару моментов. Конечно, неприятно начинать второй тайм с двух грубых ошибок, но мы должны забыть о них. В ответном матче нужно будет сыграть агрессивно и активно впереди, как временами сегодня. Я думаю, что у нас есть шанс пройти дальше.



Прежде всего нам нужно исключить ошибки и улучшить реализацию. Сегодня у нас было несколько возможностей для взятия ворот. Если мы забьём хотя бы один гол, всё станет немного легче. Конечно, сейчас кажется, что у нас нет шансов. Но мы верим в свою победу, потому что у нас классная команда», — цитирует Забитцера пресс-служба УЕФА.

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