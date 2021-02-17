Луис Суарес: я нахожусь в футбольной элите и сам решу, когда мне уходить

34-летний уругвайский нападающий «Атлетико» Луис Суарес высказал мнение о своей игре. Форвард уверен, что ему по-прежнему удаётся держать высокую планку.

«Я всё ещё чувствую, что наслаждаюсь моментом. Я нахожусь в футбольной элите. Играя в «Атлетико», вы входите в эту элиту. Некоторые люди не верили, что я всё ещё могу быть на этом уровне. У меня всё тот же энтузиазм.



Надеюсь, что в этом году, в следующем году и сколько бы лет это ни было я буду продолжать соревноваться и выкладываться на все сто процентов, пока не пойму, что зашёл так далеко, как мог. Но от меня никто не избавится. Я сам решу, когда мне уходить», — цитирует Суареса ESPN.

Луис перешёл в «Атлетико» из «Барселоны» прошлым летом. В нынешнем сезоне форвард провёл 18 матчей в испанской Примере, забил 16 голов (2 — с пенальти) и отдал 2 результативные передачи.