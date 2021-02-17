Луис Суарес: я нахожусь в футбольной элите и сам решу, когда мне уходить

34-летний уругвайский нападающий «Атлетико» Луис Суарес высказал мнение о своей игре. Форвард уверен, что ему по-прежнему удаётся держать высокую планку.
«Я всё ещё чувствую, что наслаждаюсь моментом. Я нахожусь в футбольной элите. Играя в «Атлетико», вы входите в эту элиту. Некоторые люди не верили, что я всё ещё могу быть на этом уровне. У меня всё тот же энтузиазм.
Надеюсь, что в этом году, в следующем году и сколько бы лет это ни было я буду продолжать соревноваться и выкладываться на все сто процентов, пока не пойму, что зашёл так далеко, как мог. Но от меня никто не избавится. Я сам решу, когда мне уходить», — цитирует Суареса ESPN.
Луис перешёл в «Атлетико» из «Барселоны» прошлым летом. В нынешнем сезоне форвард провёл 18 матчей в испанской Примере, забил 16 голов (2 — с пенальти) и отдал 2 результативные передачи.
- 17 февраля 2021
-
17:21
-
17:16
-
17:01
-
16:52
-
16:33
-
16:29
-
16:11
-
16:07
-
15:57
-
15:48
-
15:43
-
15:36
-
15:28
-
15:24
-
15:14
-
15:01
-
15:00
-
14:58
-
14:55
-
14:43
-
14:35
-
14:15
-
14:12
-
13:50
-
13:47
-
13:28
-
13:28
-
13:13
-
13:06
-
12:54
-
12:45
-
12:39
-
11:55
-
11:48
-
11:36